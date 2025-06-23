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23 июня, 16:11

Шоу-бизнес

Актриса Муцениеце подтвердила беременность от музыканта Дранги

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Актриса Агата Муцениеце заявила о беременности от музыканта Петра Дранги. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на социальные сети артистки.

Муцениеце опубликовала в блоге фотографии, на которых трикотажное платье обтягивает ее округлившийся живот. На других фото артистка запечатлена вместе с музыкантом и своей дочерью от первого брака Мией.

Поклонники заподозрили актрису в беременности еще в апреле, когда в Сети появились кадры шоу "Абсолютно другая нага". Там фанаты разглядели округлившийся живот Муцениеце. Артистка никак не комментировала предположения пользователей, однако сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.

В мае Муцениеце заявила, что выходит замуж за Дрангу. На положение актрисы также обратили внимание в начале июня, когда она посетила открытие Забайкальского международного кинофестиваля.

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