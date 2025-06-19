Фото: legion-media.com/Persona Stars

Российскую актрису Диану Пожарскую заподозрили во второй беременности. Поклонники отметили изменения ее фигуры на новых фотографиях, которые она выложила в социальных сетях. Об этом сообщает "Радио 1".

"Какая же она красивая, да и беременность ей к лицу, мои поздравления", – написал один из пользователей в комментариях под постом.

Некоторые поклонники также отметили, что если Пожарская действительно беременна, то срок еще небольшой.

При этом ни сама актриса, ни ее супруг актер Иван Янковский никак не комментировали догадки фанатов. Пара стала родителями летом 2021 года. Мальчика назвали Олегом. Такое имя выбрали в честь дедушки.

Ранее блогер Ида Галич рассказала в социальных сетях, что набрала 14 килограммов. Она призналась, что в начале беременности ее вес составлял 56 килограммов, а сейчас знаменитость весит уже 70 килограммов.

При этом, отметила Галич, во время первой беременности ее вес увеличился на 28 килограммов. Она призналась, что хотела бы остаться в нынешнем весе, поэтому исключит из рациона мучную, сладкую и вредную пищу.