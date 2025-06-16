Блогер Ида Галич рассказала об изменении веса во время беременности

Фото: телеграм-канал IdaGalich

Блогер Ида Галич рассказала в социальных сетях, что за время второй беременности набрала 14 килограммов. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам Галич, в начале беременности ее вес составлял 56 килограммов, а сейчас она весит уже 70 килограммов. При этом, отметила блогер, во время первой беременности ее вес увеличился на 28 килограммов.

Она призналась, что хотела бы остаться в нынешнем весе, поэтому исключит из рациона мучную, сладкую и вредную пищу.

"И, честно говоря, конкретно так разваливаюсь. Но надеюсь, благодаря ежедневной йоге войду в состояние, которое смогла удержать на втором триместре", – добавила Галич.

Галич заявила о своей беременности в начале 2025 года. Чуть позже стало известно, что блогер и ее мужчина Олег Ледвич ждут девочку. Гендер-пати пара устроила в путешествии в Антарктиду.

Первый сын Галич по имени Леон родился в 2020 году. Его отцом стал бывший супруг Алан Басиев, с которым блогер была в браке с 2018-го. Через два года пара рассталась.