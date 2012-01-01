Super.ru: Ида Галич рассказала родным о беременности накануне Нового года

Ида Галич сообщила подписчикам о второй беременности. После неудачного первого брака знаменитость стала дозировать в соцсетях информацию о личной жизни, но в последнее время регулярно радует поклонников хорошими новостями. Что известно о блогере, расскажет Москва 24.

"Безумно счастливая я"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 января Ида Галич поделилась с подписчиками радостной новостью. Блогер рассказала, что ждет второго ребенка.





Ида Галич блогер Безумно счастливая я. Точнее мы. Живу свою лучшую жизнь – влюбленная, любимая и готовая делиться этой любовью с новым человеком. Малыш, мы ждали тебя и планировали. Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться.

Известно, что Ида помолвлена с бизнесменом Олегом Ледвичем. Портал Super выяснил, как возлюбленные рассказали родителям о скором пополнении. По данным источника издания, Галич и Ледвич собрали родных у блогера дома накануне Нового года. Жених и невеста раздали гостям подарочные коробки, в которых оказались детские вещи: ботиночки, чепчик, соска и погремушка. Для родителей пары новость стала приятным сюрпризом.

Кроме того, инсайдер отметил, что родители Олега хорошо отнеслись к его избраннице и стали называть ее Идочкой (само знакомство состоялось еще год назад). При этом потенциальные свекровь и свекор приняли сына Галич от первого брака как родного внука.

По данным издания, 34-летний Олег сделал предложение любимой в декабре 2024-го. Ранее СМИ писали, что пара встречается с 2023 года. Журналисты также выяснили, что Ледвич является совладельцем компании в отрасли монтажа промышленных машин и оборудования, а также помогает с семейным бизнесом – сетью катков. Мужчина уже был женат, от первого брака у него есть восьмилетняя дочь.

"У меня больше не будет мужа"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первый брак Галич оказался настолько неудачным, что после развода блогер разочаровалась в институте семьи. В этом она признавалась подписчикам, пугая их фразами вроде: "У меня больше не будет мужа".

По информации СМИ, Ида встретила первого супруга, бизнесмена и блогера Алана Басиева в 2017 году во время вечеринки в ночном клубе. Их отношения развивались стремительно: спустя пару месяцев после знакомства возлюбленные обручились, а уже весной 2018-го сыграли пышную свадьбу.

В феврале 2020 года у супругов родился сын Леон. Семья Басиевых казалась идеальной. Ида охотно делилась с подписчиками подробностями личной жизни: считала, что встретила свою судьбу, и им с Аланом суждено состариться вместе. Однако уже к концу того же года появились слухи, что в семье наметился разлад. Супруги чаще стали посещать мероприятия по отдельности, да и количество совместных фото в блогах друг у друга значительно сократилось.

А в январе 2021-го СМИ сообщили, что Басиевы подали на развод. На этот раз Ида оставила ошарашенных поклонников без подробностей. Фолловеры тут же принялись строить гипотезы. Многие считали, что семью разрушил тот факт, что Галич была более известна и зарабатывала больше мужа. По мнению комментаторов, финансовая пропасть между супругами, а также то, что Басиев устал быть в тени жены, и послужили причиной развода. Впрочем, сама Галич опровергала эти слухи.

Супруги официально развелись в апреле 2021 года без скандалов и раздела имущества. По данным СМИ, бывшие смогли сохранить дружеские отношения ради сына.

Ида тяжело переживала расставание, и в ее публикациях стали проскакивать грустные нотки. Но в одном из интервью в сентябре 2021 года блогер признала, что развод был неизбежен.





Ида Галич блогер Никто так не любил, как мы любили друг друга. Бывают ситуации, когда ты понимаешь: нет. Наступает момент, когда ты понимаешь: либо вы убьете друг друга через год, либо нужно что-то делать. Мы поняли это оба, но инициатором развода был Алан.

Блогер добавляла, что решение было единственно верным в сложившейся ситуации и они с экс-супругом действовали в интересах ребенка.