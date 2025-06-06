Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Телеведущая Регина Тодоренко станет мамой в третий раз. Она появилась в обтягивающем округлившийся живот платье на вечеринке музыканта Владимира Преснякова и его супруги, певицы Натальи Подольской, передает PeopleTalk.

Тем не менее ведущая и ее муж Влад Топалов пока не подтвердили новость о пополнении в семье.

Слухи о беременности Тодоренко появились после финала одного из музыкальных шоу. Тогда певица Валерия в беседе с продюсером Иосифом Пригожиным упомянула, что за последний сезон проекта родилось много детей. В разговоре Валерия заявила, что и Тодоренко ждет ребенка.

Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году, в 2019-м провели свадебную церемонию в Италии. Пара воспитывает двоих сыновей – Михаила и Мирослава.