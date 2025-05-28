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28 мая, 16:55

Шоу-бизнес

Блогер Дилара Зинатуллина спровоцировала слухи о беременности

Фото: телеграм-канал anisimovaaanastasia

Блогер и модель Дилара Зинатуллина спровоцировала слухи о беременности после того, как невеста рэпера Big Baby Tape (настоящее имя – Егор Ракитин. – Прим. ред.) Анастасия Анисимова опубликовала в соцсетях фото с вечеринки, где исполнитель сделал ей предложение. Об этом сообщает "Радио 1".

25-летняя Зинатуллина, которая присутствовала на вечеринке, была одета в золотистое макси-платье, которое оголяло ее плечи. При этом на фотографии отчетливо виден живот блогера. Пользователи в комментариях под публикацией предположили, что девушка беременна.

При этом сама модель пока не комментировала появившиеся в Сети слухи.

Ранее возлюбленная рэпера Тимати, модель Валентина Иванова сообщила, что беременна. Она опубликовала видео в соцсетях. Сперва девушка сидела в машине и разговаривала по телефону о погоде, а потом заявила, что сделала тест. Когда артист сел в автомобиль, модель сказала, что беременна.

Через некоторое время мать Тимати Симона Юнусова показала на видео округлившийся живот Ивановой. Семья рэпера находилась в тот момент на отдыхе на Мальдивах.

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