"МК": телеведущая Тодоренко и певец Топалов ждут третьего ребенка

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Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов ждут третьего ребенка, сообщает "Московский комсомолец".

Слухи о беременности появились после финала одного из музыкальных шоу, на котором певица Валерия во время беседы со своим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, упомянула, что за последний сезон проекта родилось много детей. Исполнительница рассказала, что она стала бабушкой дважды. А после Валерия заявила, что в семье Тодоренко и Топалова ожидается пополнение.

Пока супруги не прокомментировали эту информацию.

Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году, в 2019-м провели свадебную церемонию в Италии. Известно, что у пары двое сыновей – Михаил и Мирослав.

Ранее модель Валентина Иванова рассказала своему возлюбленному, рэперу Тимати, о беременности. Это произошло, когда девушка сидела в автомобиле и говорила о погоде, после чего сказала, что сделала тест на беременность. Когда Тимати сел в машину, Иванова сказала, что ждет ребенка. Некоторые подписчики модели порадовались за пару, однако некоторые предположили, что это была шутка.