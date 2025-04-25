Ведущая Искандарова рассказала, что скрывала беременность актрисы Федункив

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Комик Женя Искандарова заявила, что скрывала информацию о беременности актрисы Марины Федункив во время съемок шоу "Первый на деревне". Об этом сообщает News.ru.

Искандарова поделилась, что съемки проекта проходили в кинодеревне в Лодейном поле под Санкт-Петербургом. По ее словам, в кадре вместе с Федункив она появлялась лишь дважды: в первом и последнем эпизоде.

"Когда я была в отеле, она была на съемках. Когда я была на съемке, она была в отеле. Но я одна из первых узнала о том, что она на тот момент была беременна. Я продумала: "О Боже, я знаю тайну. Почему вас рядом не было?" – обратилась Искандарова к журналистам.

Федункив впервые стала матерью в 53 года. По ее словам, она не хотела привлекать к себе внимания, поэтому решила скрыть свою беременность. Артистка рассказала, что тщательно готовилась к беременности: посещала врачей и отказалась от вредных привычек.

За полтора месяца перед родами она прекратила работать. По словам актрисы, муж настоял на том, чтобы она отказалась от активной деятельности в этот период, и ей не удалось его переубедить.

