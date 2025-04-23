23 апреля, 11:20Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что хочет сбросить 10 кг после родов
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Anna Zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна недовольна своим весом после родов. Об этом девушка написала одной из подписчиц в социальной сети, сообщает "Радио 1".
Накануне девушка опубликовала фотографию с прогулки с ребенком. Заворотнюк была одета в юбку, сидящую по фигуре, топ и серый пиджак.
Подписчики Заворотнюк сразу подчеркнули, что та хорошо выглядит после родов. Однако девушка призналась, что ей нужно сбросить еще 10 килограммов.
В свою очередь, пользователи соцсетей попросили ее больше не худеть, заявив, что девушка прекрасно выглядит в этом весе.
Заворотнюк впервые стала мамой весной 2025 года. Она родила сына Марселя от бизнесмена Тимура Исмаилова.
О своем замужестве девушка сообщила в июне прошлого года. Пара официально зарегистрировала отношения перед переездом в Дубай.