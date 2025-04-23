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23 апреля, 11:11

Шоу-бизнес

Певица Алсу призналась, что разрешает дочерям использовать ее гардероб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российская певица Алсу призналась, что разрешает дочерям использовать ее гардероб. Об этом сообщает "Радио 1".

"Все, что у меня есть, – это автоматически моих детей. Дорогое тоже. Сумки, бижутерию, одежду – даже не спрашивают в принципе", – поделилась Алсу на гала-ужине премии МУЗ-ТВ 2025 "Легенда".

Артистка добавила, что у них с дочками совпадают вкусы в одежде.

Ранее Алсу призналась, что у нее не хватает времени на личную жизнь из-за работы. По ее словам, она планирует выпустить новые треки и работает над ними "не покладая рук". Кроме того, Алсу готовится к концертам и снимается в клипах.

Стали известны новые подробности бракоразводного процесса Алсу и Яна Абрамова

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