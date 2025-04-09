Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Anna Zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой 2 апреля. О пополнении в семье 29-летняя Анна Заворотнюк рассказала в своем блоге, сообщает "Московский комсомолец".

В одной из социальных сетей модель поделилась с подписчиками: "Добро пожаловать в мир, свет моей души". Мальчика назвали Марселем.

Заворотнюк родила первенца от бизнесмена Тимура Исмаилова. О своем замужестве она сообщила в июне прошлого года. Они официально зарегистрировали отношения перед переездом в Дубай.

О беременности дочери известной актрисы стало известно в декабре прошлого года. Модель опубликовала фотографию, на которой был заметен округлившийся живот.

Ранее российский актер Алекандр Петров впервые стал отцом. Его супруга Виктория Антонова родила 8 апреля. Тогда источник из близкого окружения пары рассказал, что во время родов жену Петрова поддерживала доула.