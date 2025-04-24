Певица Валерия стала бабушкой во второй раз

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Liana Shulgina

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина родила во второй раз. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал девушки.

Арсений Шульгин со своей женой назвали сына Мироном. Его вес составил около 3 500 граммов. Роды прошли в одной из столичных больниц. По словам Шульгиной, они были легче, чем предыдущие.

"Мирончик 23.04.25. Счастье", – написала Валерия в своем телеграм-канале.

Как отметили СМИ, Шульгина вела прямой эфир во время родов. Она находилась в отдельной палате с боксом для малыша и джакузи.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые стала мамой. Модель поделилась новостью с подписчиками в одной из социальных сетей. Мальчика назвали Марселем. Заворотнюк родила первенца от бизнесмена Тимура Исмаилова.

Заворотнюк также призналась, что недовольна своим весом после родов. По словам девушки, ей нужно сбросить еще 10 килограммов. Однако пользователи соцсетей попросили ее больше не худеть, заявив, что девушка прекрасно выглядит в этом весе.

