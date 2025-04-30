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30 апреля, 15:35

Шоу-бизнес

Мама Тимати показала на видео округлившийся живот модели Ивановой

Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Simona Chernomorskaya

Мама Тимати Симона Юнусова показала на видео округлившийся живот модели Валентины Ивановой. Семья рэпера вместе прилетела на отдых на Мальдивы.

Видео, на котором была замечена беременная возлюбленная Тимати, Юнусова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Модель заявила о своей беременности, когда она вместе с рэпером находилась в машине. Иванова записала это событие на видео и опубликовала в своем блоге.

До этого СМИ сообщали, что возлюбленная Тимати в скором времени станет мамой. Однако модель опровергала эти слухи.

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