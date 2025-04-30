30 апреля, 15:35Шоу-бизнес
Мама Тимати показала на видео округлившийся живот модели Ивановой
Видео: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Simona Chernomorskaya
Видео, на котором была замечена беременная возлюбленная Тимати, Юнусова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Модель заявила о своей беременности, когда она вместе с рэпером находилась в машине. Иванова записала это событие на видео и опубликовала в своем блоге.
До этого СМИ сообщали, что возлюбленная Тимати в скором времени станет мамой. Однако модель опровергала эти слухи.