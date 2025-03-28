Модель Валентина Иванова опровергла слухи о беременности от Тимати

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Модель Валентина Иванова, которая является возлюбленной рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.), опровергла слухи о своей беременности. Об этом она сообщила в беседе с Super.

Ранее издание StarHit со ссылкой на окружение пары заявило, что исполнитель и модель в скором времени станут родителями. Однако пока об этом якобы знают лишь самые близкие.

Однако Иванова назвала эту информацию враньем.

У Тимати есть двое детей: в 2014 году у него родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой, а в 2019-м – сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

Ранее пользователи массово раскритиковали Тимати за поездку с детьми в парижский парк Диснейленд. Рэпер опубликовал фото в соцсетях, на которых он стоял с дочерью Алисой, сыном Ратмиром, матерью Симоной и возлюбленной Валентиной Ивановой на фоне Диснейленда.

Тимати и Ратмир надели большие перчатки в виде рук Микки Мауса, на Алисе – ободок с ушами Минни Маус. В комментариях под фотографиями некоторые пользователи обвинили Тимати в отсутствии патриотизма. Сам исполнитель не прокомментировал этот инцидент.

