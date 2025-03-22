Фигуристка Александра Трусова заявила о беременности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, фигуристка Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов во время выступления на турнире шоу-программ "Русский вызов" сообщили, что ждут ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что фигуристка отказалась от выступлений в шоу "Золушка" и "Спящая красавица" из-за беременности. При этом ни Трусова, ни Игнатов не комментировали слухи.

Летом прошлого года стало известно, что Трусова решила вернуться в большой спорт. Спустя некоторое время она была включена в состав сборной России, который был сформирован для контрольных прокатов. Это мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 14–15 сентября 2024-го.

Между тем блогер Ида Галич рассказала, что у нее родится девочка. О своей второй беременности она сообщила в январе 2025 года. По ее словам, она "безумно счастлива" этому вместе со своим мужчиной Олегом Ледвичом. Блогер также отмечала, что планирует выйти замуж за Ледвича.