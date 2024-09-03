Фигуристка Трусова вошла в предварительный состав сборной РФ на контрольные прокаты

Фото: телеграм-канал "Федерация фигурного катания на коньках России"

Фигуристку Александру Трусову включили в предварительный состав российской сборной. Об этом свидетельствует информация в официальном телеграм-канале Федерации фигурного катания.

Контрольные прокаты запланированы в Петербурге на 14–15 сентября.

В июле стало известно о решении Трусовой возобновить спортивную карьеру.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место. После она снялась с чемпионата России из-за недомогания.

