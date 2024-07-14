Фигуристка Трусова возобновила профессиональную карьеру

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, фигуристка Александра Трусова возобновила спортивную карьеру. Об этом в "Знание.Лектории", который проходит в рамках VK Fest, сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, передает ТАСС.

По его словам, Трусова выступит на контрольных прокатах в сентябре в Санкт-Петербурге и продемонстрирует там короткую и произвольные программы. Он добавил, что у Федерации фигурного катания на коньках уже есть первый прокат программ.

"Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем. Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет", – подчеркнул Плющенко.

Последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место. После она снялась с чемпионата России из-за недомогания.

