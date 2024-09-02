Академия Плющенко добилась взыскания 1,8 млн рублей с ушедшей фигуристки

Фото: angelsofplushenko.com

Академия "Ангелы Плющенко", которая принадлежит фигуристу Евгению Плющенко, через суд добилась взыскания 1,8 миллиона рублей с фигуристки Арины Парсеговой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на решение столичного суда.

Представители академии пытались взыскать с Парсеговой 1,9 миллиона рублей, так как ответчик якобы отказался исполнять договор о спортивной подготовке и агентских действий. По данным журналистов, 12-летняя фигуристка сначала тренировалась у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Плющенко. Позднее она покинула одноименную академию и, по словам издания, вернулась обратно к Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что фигуристка "Академии Плющенко" Варвара Горобченко была на 5 лет дисквалифицирована за допинг. Ее подозревают в употреблении мельдония и сибутрамина. Запрет участия в спортивных мероприятиях будет действовать до 14 мая 2028 года. Также специалисты на четыре года отстранили пауэрлифтера Ивана Рака и борца греко-римского стиля Тембулата Абазова.

