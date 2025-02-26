Блогер Ида Галич сообщила, что у нее родится девочка

Фото: телеграм-канал IdaGalich

Блогер Ида Галич поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что у нее родится девочка.

Также Галич рассказала о своем путешествии в Антарктиду.

"Кажется, мы первые, кто устроил гендер-пати в Антарктиде. <...> Я чувствовала себя намного лучше, чем в первом триместре. Кстати, я не пропустила почти ни одной тренировки за все время путешествия на корабле", – отметила блогер в публикации.

О своей второй беременности блогер сообщила в январе 2025 года. По ее словам, она "безумно счастлива" этому вместе со своим мужчиной Олегом Ледвичом. Блогер также отмечала, что планирует выйти замуж за Ледвича.

Первый сын Галич по имени Леон родился в 2020 году. Его отцом стал бывший супруг Алан Басиев, с которым блогер была в браке с 2018-го. Спустя два года пара рассталась.