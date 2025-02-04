Super.ru: у актера Александра Петрова родится сын

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Victoria Petrova

У российского актера театра и кино Александра Петрова и его супруги Виктории Антоновой родится сын, пишет издание Super со ссылкой на окружение звезд.

Пол ребенка пара узнала в рамках гендер-пати в кругу самых близких. При этом Антонова мечтала именно о мальчике, говорится в статье.

Петров и Антонова поженились осенью 2023 года. Актер выложил пост в своем блоге с торжественной церемонии в ЗАГСе. На видеокадрах молодые отвечают "да" и ставят подписи в документе.

Петров рассказал, что свадьба прошла 10 сентября. Пара буквально после нескольких встреч решила пожениться. Актер добавил, что Виктория – "лучшее, что с ним было и будет".

Об избраннице Петрова известно немного. СМИ писали, что она родилась в подмосковном Подольске и работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны. Там же работают ее мама и отчим. По некоторым данным, Виктория из многодетной семьи.

