Певица Рианна спровоцировала слухи о третьей беременности

Фото: ТАСС/АР/ Vianney Le Caer

Певицу Рианну заподозрили в третьей беременности. Слухи о том, что музыкальная исполнительница находится в положении, спровоцировали кадры из Барбадоса. На них Рианна одета в свободную одежду, а ее живот обвязан флагом родной страны. Об этом пишет PeopleTalk.

В Сети полагают, что певица готовится стать матерью в третий раз.

Известно, что с 2020 года Рианна состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky. В мае 2022-го на свет появился их первенец – сына назвали RZA Ательстон Майерс, позднее у пары родился второй ребенок – мальчику дали имя Риотт Роуз Майерс.

Как писал британский таблоид Daily Mail, Рианна также была замечена с округлившимся животом на свадьбе у сына миллиардера Мукеша Амбани. На сцену певица вышла в розовом наряде с капюшоном. Читатели издания еще тогда предположили, что Рианна ждет третьего ребенка. Западные СМИ, ссылаясь на источники, писали, что певица и A$AP Rocky планируют пожениться на Барбадосе, где она выросла.

Ранее музыкальный журнал Billboard назвал американскую певицу Тейлор Свифт лучшим исполнителем XXI века, поставив ее на первое место в соответствующем рейтинге.