Тейлор Свифт возглавила рейтинг Billboard лучших исполнителей XXI века

Фото: ТАСС/АР/Lindsey Wasson

Музыкальный журнал Billboard назвал американскую певицу Тейлор Свифт лучшим исполнителем XXI века, поставив ее на первое место в соответствующем рейтинге.

По данным журнала, рейтинг показывает результаты еженедельных чартов с 1 января 2000 года по 28 декабря 2024 года. Так, 14 альбомов Свифт, которая только в июле 2006 года впервые попала в чарты, заняли верхнюю строчку в Billboard 200, а 12 ее песен возглавили хит-парады Hot 100.

На втором месте в рейтинге расположился канадский исполнитель Дрейк. В его активе 13 побед в чарте Billboard 200 и столько же первых мест в Hot 100. Тройку лучших замыкает барбадосская певица Рианна. Она дважды возглавляла чарты и имеет 14 лучших синглов.

Ранее Свифт получила 10 наград, в том числе в номинации "Лучший исполнитель". В общей сложности у Свифт 49 трофеев, она обошла рэпера Дрейка по числу побед за всю историю.

В то же время мировой тур Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории. Учитывая последнее, 149-е шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.

Кроме того, в октябре прошлого года Свифт стала обладательницей титула самой богатой женщины в музыкальной индустрии в мире. Ее состояние оценивалось в 1,6 миллиарда долларов. Причем в рейтинге артистка обогнала Рианну, чье состояние достигло 1,4 миллиарда долларов.

