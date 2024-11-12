В Йельском университете запустят курс о творчестве Бейонсе

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В следующем году в Йельском университете (США) прочитают курс о творчестве американской певицы Бейонсе, сообщает Associated Press.

Курс получил название "Бейонсе творит историю: черные радикальные традиции, культура, теория и политика через музыку" и охватывает период творчества певицы с 2013 по 2024 год. Его подготовила профессор афроамериканских исследований Йельского университета Дафна Брукс.

Она собирается рассказать слушателям о темнокожих интеллектуалах – от Фредерика Дугласа до Тони Моррисон – через призму творчества Бейонсе, используя обширный репертуар певицы, включая записи ее живых выступлений.

Ранее американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной в музыкальной индустрии в мире. Ее состояние составляет 1,6 миллиарда долларов. В рейтинге артистка обогнала барбадосскую певицу Рианну, чье состояние достигло 1,4 миллиарда долларов.

В состояние Свифт входят 600 миллионов долларов от гонораров и гастролей, столько же – от музыки. Как уточнило издание, также певица имеет недвижимость, цена которой составляет около 125 миллионов долларов, включая пять домов в США.

Кроме того, Свифт встала на второе место в списке самых богатых музыкантов. Ее обогнал рэпер Jay-Z, состояние которого оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.