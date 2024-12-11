Peopletalk: Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут скоро расстаться

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Телеведущие американского шоу "Проект" Сэм Тонтон и Кейт Лэнгбрук считают, что певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси могут расстаться в ближайшее время, потому что Свифт не сможет променять творчество на семью, передает Peopletalk.

В эфире шоу Тонтон заявил, что певице пора расстаться с Келси и сесть за написание нового альбома. Соведущая Лэнгбрук поддержала его и сказала, что на месте Келси "спала бы с открытым глазом, чтобы посмотреть, не возится ли она с пианино".

Разрыв отношений певицы и спортсмена вызывает не меньший интерес, чем их предстоящая свадьба. Одни фанаты Свифт считают, что эти отношения – всего лишь маркетинговый ход, другие же убеждены, что они совершенно разные люди.

Между тем мировой тур Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории. По информации компании – продюсера исполнительницы Taylor Swift Touring, учитывая последнее 149-е шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.