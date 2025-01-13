Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 19:41

Спорт
Главная / Новости /

"Спорт-Экспресс": фигуристка Александра Трусова ждет ребенка

Фигуристка Александра Трусова беременна – СМИ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фигуристка Александра Трусова отказалась от выступлений в шоу "Золушка" и "Спящая красавица" из-за беременности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

При этом сама Трусова и ее супруг вице-чемпион России Макар Игнатов не комментировали появившиеся в Сети слухи.

В июле 2024 года стало известно о решении Трусовой возобновить спортивную карьеру. Спустя время она вошла в список сборной России, который был сформирован к контрольным прокатам. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 14–15 сентября.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место. После она снялась с чемпионата из-за недомогания.

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика