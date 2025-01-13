"Спорт-Экспресс": фигуристка Александра Трусова ждет ребенка

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фигуристка Александра Трусова отказалась от выступлений в шоу "Золушка" и "Спящая красавица" из-за беременности. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

При этом сама Трусова и ее супруг вице-чемпион России Макар Игнатов не комментировали появившиеся в Сети слухи.

В июле 2024 года стало известно о решении Трусовой возобновить спортивную карьеру. Спустя время она вошла в список сборной России, который был сформирован к контрольным прокатам. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге 14–15 сентября.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место. После она снялась с чемпионата из-за недомогания.

