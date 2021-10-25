Фигуристка Трусова одержала победу на этапе Гран-при Skate America

Фото: TASS/AP/David Becker
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии Гран-при Skate America. Соревнования одиночниц прошли в Лас-Вегасе.
По сумме прокатов короткой и произвольной программ спортсменка набрала 232,37 балла. Второе место заняла россиянка Дарья Усачева – 217,31 балла.
На третьем месте фигуристка из Южной Кореи Ю Ен – 216, 97 балла. Россиянка Ксения Синицына стала пятой, набрав 205,76 балла.
Следующий этап серии Гран-при пройдет в канадском Ванкувере 29–31 октября.
Ранее на турнире "Челленджер" Finlandia Trophy российская фигуристка Камила Валиева побила мировые рекорды Алены Косторной и Александры Трусовой. Спортсменка набрала 249,24 балла.