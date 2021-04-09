Фигуристка Трусова сравнила Тутберидзе и Плющенко

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Фигуристка Александра Трусова сравнила своих наставников Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам спортсменки, Тутберидзе ведет себя спокойнее на соревнованиях, в чем отличается от Плющенко.

"Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный. Ну, в принципе, он и на тренировках такой", – отметила фигуристка.

На вопрос о том, чье было решение перейти в школу к Плющенко, Трусова поделилась, что это была общая идея.

Ранее продюсер Яна Рудковская прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. По ее словам, Тутберидзе – очень сильный тренер, а переход Трусовой усилит тренера и "мотивирует на большую работу".