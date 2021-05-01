Жулин прокомментировал уход Трусовой от Плющенко

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал уход бронзового призера чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я теперь спокоен за Этери Георгиевну, кто-то теперь выиграет Олимпийские игры из ее учениц", – сказал Жулин по телефону.
По его словам, у Тутберидзе в настоящее время появилась и много одиночниц.
"Все из них звезды, которые могут в один момент выстрелить и выиграть Олимпийские игры. Но, видимо, Трусова что-то почувствовала, что-то знает", – отметил Жулин.
В субботу, 1 мая, Плющенко объявил, что из его группы уходит фигуристка Александра Трусова и сообщил, что она возвращается в "Самбо-70".
Он отметил, что они вместе прошли плодотворный сезон, в котором было выиграно два этапа кубка России, бронза чемпионатов России и мира.
Ранее Трусова сравнила своих наставников Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. По словам спортсменки, Тутберидзе ведет себя спокойнее на соревнованиях, в чем отличается от Плющенко.
На вопрос о том, чье было решение перейти в школу к Плющенко, Трусова поделилась, что это была общая идея.
Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: