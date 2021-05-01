Жулин прокомментировал уход Трусовой от Плющенко

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал уход бронзового призера чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я теперь спокоен за Этери Георгиевну, кто-то теперь выиграет Олимпийские игры из ее учениц", – сказал Жулин по телефону.

По его словам, у Тутберидзе в настоящее время появилась и много одиночниц.

"Все из них звезды, которые могут в один момент выстрелить и выиграть Олимпийские игры. Но, видимо, Трусова что-то почувствовала, что-то знает", – отметил Жулин.

В субботу, 1 мая, Плющенко объявил, что из его группы уходит фигуристка Александра Трусова и сообщил, что она возвращается в "Самбо-70".

Он отметил, что они вместе прошли плодотворный сезон, в котором было выиграно два этапа кубка России, бронза чемпионатов России и мира.

Ранее Трусова сравнила своих наставников Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. По словам спортсменки, Тутберидзе ведет себя спокойнее на соревнованиях, в чем отличается от Плющенко.

На вопрос о том, чье было решение перейти в школу к Плющенко, Трусова поделилась, что это была общая идея.

