Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российский тренер Евгений Плющенко объявил, что 1 мая из его группы уходит фигуристка Александра Трусова и сообщил, что она возвращается в "Самбо-70".
Он отметил, что они вместе прошли плодотворный сезон, в котором было выиграно два этапа кубка России, бронза чемпионатов России и мира.
"1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой, будут в будущем перед ней выполнены", – написал Плющенко в Instagram.
Таким образом, фигуристка вернется в школу "Самбо-70", где она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.
Ранее Трусова сравнила своих наставников Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. По словам спортсменки, Тутберидзе ведет себя спокойнее на соревнованиях, в чем отличается от Плющенко.
На вопрос о том, чье было решение перейти в школу к Плющенко, Трусова поделилась, что это была общая идея.
После ухода Трусовой тренер отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.
В то же время 15-летняя фигуристка попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: