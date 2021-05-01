Плющенко объявил о прекращении работы с Трусовой

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Российский тренер Евгений Плющенко объявил, что 1 мая из его группы уходит фигуристка Александра Трусова и сообщил, что она возвращается в "Самбо-70".

Он отметил, что они вместе прошли плодотворный сезон, в котором было выиграно два этапа кубка России, бронза чемпионатов России и мира.

"1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны "старой-новой" школой, будут в будущем перед ней выполнены", – написал Плющенко в Instagram.

Таким образом, фигуристка вернется в школу "Самбо-70", где она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова сравнила своих наставников Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. По словам спортсменки, Тутберидзе ведет себя спокойнее на соревнованиях, в чем отличается от Плющенко.

На вопрос о том, чье было решение перейти в школу к Плющенко, Трусова поделилась, что это была общая идея.

После ухода Трусовой тренер отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.

В то же время 15-летняя фигуристка попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".

