05 июня, 14:14Шоу-бизнес
Агата Муцениеце вышла в свет в облегающем живот платье на фоне слухов о беременности
Фото: телеграм-канал "NEWS.ru | Фото и видео"
Актриса и телеведущая Агата Муцениеце появилась на открытии Забайкальского международного кинофестиваля в облегающем белом платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Об этом сообщает News.ru.
Артистка во время мероприятия улыбалась журналистам и позировала для фотографов. Таким образом Муцениеце подогрела слухи о том, что беременна от жениха Петра Дранги.
Информация о возможной беременности актрисы появилась еще в апреле этого года. Тогда в Сети распространилось видео с шоу "Абсолютно другая нага", где фанаты разглядели округлившийся живот актрисы.
Сама Муцениеце никак не комментировала предположения интернет-пользователей. Однако под конец шоу она сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.
В начале мая актриса объявила, что выходит замуж за Дрангу. Она опубликовала в соцсетях снимок с кольцом на руке.
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