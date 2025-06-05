Агата Муцениеце вышла в свет в облегающем живот платье на фоне слухов о беременности

Фото: телеграм-канал "NEWS.ru | Фото и видео"

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце появилась на открытии Забайкальского международного кинофестиваля в облегающем белом платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Об этом сообщает News.ru.

Артистка во время мероприятия улыбалась журналистам и позировала для фотографов. Таким образом Муцениеце подогрела слухи о том, что беременна от жениха Петра Дранги.

Информация о возможной беременности актрисы появилась еще в апреле этого года. Тогда в Сети распространилось видео с шоу "Абсолютно другая нага", где фанаты разглядели округлившийся живот актрисы.

Сама Муцениеце никак не комментировала предположения интернет-пользователей. Однако под конец шоу она сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.

В начале мая актриса объявила, что выходит замуж за Дрангу. Она опубликовала в соцсетях снимок с кольцом на руке.

