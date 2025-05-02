Актриса Агата Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Agata M

Российская актриса и блогер Агата Муцениеце выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), разместив снимок с кольцом на руке.

На опубликованном в соцсетях кадре запечатлен момент предложения руки и сердца. Муцениеце обнимает и целует Дрангу с букетом роз.

"Я сказала "да", – написала под фотографией актриса.

Муцениеце была замужем за российским актером Павлом Прилучным с 2011 года. У пары появились на свет двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Однако в 2020-м супруги развелись.

В 2022-м Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Пара воспитывает сына, который родился у них в 2023 году.

При этом ранее поклонники заподозрили, что Муцениеце забеременела от Дранги. В Сети распространилось видео с шоу "Абсолютно другая нага", где фанаты разглядели округлившийся живот актрисы.

Сама актриса никак не комментировала предположения интернет-пользователей, однако под конец шоу она сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.

