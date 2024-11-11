Муцениеце намекнула, что могла навести порчу на Прилучного

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Агата Муцениеце призналась, что хотела решить романтические проблемы с мужчиной с помощью магии, сообщает Super.

По ее словам, иногда у нее появлялось желание навести порчу так, чтобы человека не стало. Она уточнила, что речь идет о мужчине, но имени его не назвала.

"Но я думаю, вы все догадались", – добавила 35-летняя актриса.

Она отметила, что в итоге ничего не сделала, это были лишь мысли. Предположительно, Муцениеце говорила о своем бывшем муже актере Павле Прилучном.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. Позднее актриса приняла решение подать в суд на экс-супруга по вопросу алиментов. Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному о взыскании алиментов на содержание сына и дочери. Однако вскоре актер обжаловал это решение суда. Прилучный был не согласен с соответствующим решением, счел его незаконным и необоснованным.

Кроме того, актер ответил иском по вопросу установления места жительства детей. Он оказался недоволен тем, как реализуются права его детей. В свою очередь, Муцениеце рассказала, что актер не действует в интересах их общих детей. Также она выразила сожаление, что их с Прилучным сыну Тимофею пришлось пройти через это.

Суд постановил, что сын актеров будет жить с матерью. При этом на заседании присутствовали только адвокаты. По словам представителя Прилучного, дело приостановлено, они не удовлетворены исходом заседания.