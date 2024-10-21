Прилучный ответил бывшей жене Муцениеце на обвинения в неискренности

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актер Павел Прилучный ответил своей экс-супруге Агате Муцениеце на ее обвинения в его неискренности. Пост он выложил в День отца на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

"В последние месяцы обо мне и моей семье много говорят и пишут. Не опираясь на факты, придумывают громкие заголовки, искажают слова, намерения и обстоятельства. А правда лишь одна: я очень люблю своих детей, делаю и всегда буду делать для них все, что в моих силах", – написал актер.

Он подчеркнул, что старается проводить все свободное время со всеми тремя детьми (сын Тимофей и дочь Мия от брака с Муцениеце и сын Микаэль от его нынешней жены Зепюр Брутян. – Прим. ред.).

Прилучный также уточнил, что испытывает сожаление по поводу того, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению.

"Поэтому сегодня не только отцам, но и всем родителям я хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их!" – заключил артист.

Развод пары состоялся в 2020 году. В 2022 году актер женился на актрисе Зепюр Брутян. Позднее Муцениеце приняла решение подать в суд на экс-супруга на алименты. В конце апреля Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному о взыскании алиментов на содержание сына и дочери. Однако вскоре актер обжаловал это решение суда. Прилучный был не согласен с соответствующим решением, счел его незаконным и необоснованным.

Кроме того, актер ответил иском по вопросу установления места жительства детей. По сообщениям пресс-службы судебной организации, артист оказался недоволен тем, как реализуются права его детей.

В начале октября Муцениеце после суда с экс-супругом рассказала, что актер не действует в интересах их общих детей. В своих социальных сетях она рассказала, что после суда чувствовала себя совершенно обессиленной. Также она выразила сожаление, что их с Прилучным сыну Тимофею пришлось пройти через это. При этом артистка обвинила бывшего мужа в неискренности.

18 октября суд постановил, что сын актеров будет жить с матерью. При этом на заседании присутствовали только адвокаты. По словам представителя Прилучного, дело приостановлено, они не удовлетворены исходом заседания. В свою очередь, сторона защиты Муцениеце принятому решению рада.