Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Актриса Агата Муцениеце впервые в 2025 году встретилась с сыном Тимофеем. Об этом пишет Super со ссылкой на адвоката актера Павла Прилучного – Оксану Даниелову.

По словам адвоката, в Головинском районном суде Москвы прошло заседание по определению места жительства сына Муцениеце и Прилучного. Сами бывшие супруги в суд не явились.

При этом незадолго до заседания актриса инициировала встречу с Тимофеем, с которым якобы не общалась с октября 2024 года.

"Ребенок открыт к общению с матерью, просто у нее сменились ценности и приоритеты. Так она объяснила ему, почему не общается с ним около 8 месяцев. Будем надеяться, что в новой системе ценностей найдется время для сына", – рассказала Даниелова, добавив, что также мальчику удалось пообщаться с сестрой.

Кроме того, адвокат опровергла слухи о том, что Прилучный не платит алименты. По словам Даниеловой, задолженности за актером нет, а Муцениеце целенаправленно порочила репутацию бывшего мужа.

В 2023 году бывшие супруги решили, что Тимофей будет жить с отцом, но юридически это оформить не удавалось. Сам мальчик на психиатрической судмедэкспертизе подтвердил свое желание воспитываться в полноценной семье.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году, после чего актриса подала в суд на экс-супруга по вопросу алиментов. Принятое судом решение актер обжаловал. Кроме того, Прилучный ответил иском по вопросу установления места жительства детей.

Суд 18 октября постановил, что сын актеров будет жить с матерью. При этом СМИ писали, что ребенок не хочет с ней жить.

Спустя время Прилучный также выиграл суд по алиментам у бывшей супруги. Он будет выплачивать алименты в размере 100 тысяч рублей вместо требуемых Муцениеце 30% от его доходов.