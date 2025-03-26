Прилучный выиграл суд по алиментам у Муцениеце

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Актер Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у бывшей супруги – актрисы Агаты Муцениеце. Мосгорсуд удовлетворил требование снизить сумму, пишет Super со ссылкой на адвоката актера Оксану Даниелову.

По словам юриста, Прилучный будет выплачивать алименты в прежнем размере (100 тысяч рублей. – Прим. ред.) вместо требуемых Муцениеце 30% от его доходов.

"В апреле 2024 года Головинский суд удовлетворил решение Агаты об изменении размера алиментов по ранее заключенному соглашению (от мая 2020 года). Сегодня (26 марта 2025 года. – Прим. ред.) было заседание суда апелляционной инстанции. Суд отменил это решение и принял новое: Агате отказали в иске к Павлу", – пояснила Даниелова.

Решение уже вступило в силу, отметили в материале.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. После него актриса подала в суд на экс-супруга по вопросу алиментов.

Принятое в апреле прошлого года судом решение актер обжаловал. Кроме того, Прилучный ответил иском по вопросу установления места жительства детей.

Суд 18 октября постановил, что сын актеров будет жить с матерью. При этом СМИ писали, что ребенок не хочет с ней жить.