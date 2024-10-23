Актриса Агата Муцениеце обратилась к сыну на фоне судебных разбирательств

Фото: телеграм-канал AgataMucenieceLife

Актриса Агата Муцениеце обратилась к 11-летнему сыну Тимофею на фоне судебных разбирательств с экс-супругом Павлом Прилучным, сообщает Pravda.Ru.

По словам актрисы, с Тимофеем, которого по решению суда оставили с ней, беседовали представители органов опеки. Они интересовались, гордится ли он своей матерью. Однако сам мальчик заявил, что такого вопроса ему не задавали. При этом актриса подчеркнула, что лично видела этот вопрос, поэтому решила уточнить еще раз.

"Я видела этот вопрос, я сама читала его в опроснике. Все было как в тумане?" – отшутилась Муцениеце в видео на YouTube.

Между тем на Прилучного подали в суд супруга Зепюр Брутян и мать Любовь, сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам источников издания, женщины обратились в инстанцию по совету юристов актера для уменьшения суммы алиментов, которые требует Муцениеце.

Любовь требует с Павла взыскание алиментов на нетрудоспособного члена семьи. Брутян хочет, чтобы супруг выплачивал ей алименты на их несовершеннолетнего сына. Ожидается, что судебное заседание состоится в середине ноября.

"К тому же будет новое заседание по определению места жительства детей Агаты и Павла. Не исключено, что сына все-таки оставят ему. Если так, следующим шагом Прилучного станет подача иска к Агате на алименты для сына", – добавил собеседник издания.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. Позднее актриса приняла решение подать в суд на экс-супруга по вопросу алиментов. В конце апреля Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному о взыскании алиментов на содержание сына и дочери. Однако вскоре актер обжаловал это решение суда. Прилучный был не согласен с соответствующим решением, счел его незаконным и необоснованным.

Кроме того, актер ответил иском по вопросу установления места жительства детей. По сообщениям пресс-службы судебной организации, артист оказался недоволен тем, как реализуются права его детей. В свою очередь, Муцениеце рассказала, что актер не действует в интересах их общих детей. Также она выразила сожаление, что их с Прилучным сыну Тимофею пришлось пройти через это.

Суд 18 октября постановил, что сын актеров будет жить с матерью. При этом на заседании присутствовали только адвокаты. По словам представителя Прилучного, дело приостановлено, они не удовлетворены исходом заседания.