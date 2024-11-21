Муцениеце не стала забирать сына у Прилучного после суда из-за его нежелания жить с ней

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актриса Агата Муцениеце не забирает сына у Павла Прилучного, поскольку ребенок не хочет с ней жить. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката актрисы.

После решения суда о том, что 11-летний Тимофей остается жить с Муцениеце, актриса получила исполнительный лист. По словам стороны защиты Прилучного, она до сих пор не предъявила его.

Как считает адвокат актера, Муцениеце не хочет, чтобы был зафиксирован факт нежелания сына переезжать к ней. Он отметил, что с момента выдачи исполнительного листа актриса не звонила, не писала и не виделась с ребенком.

В свою очередь, сторона защиты Муцениеце подчеркнула, что возвращать исполнительный лист не обязательно, поскольку предписания по нему не могут быть выполнены. Верным вариантом в такой ситуации станет диалог с психологом, считает ее адвокат.

По данным телеграм-канала, сейчас проводятся судебная психологическая и педагогическая экспертизы для определения места жительства ребенка. Ее результаты будут готовы примерно к январю следующего года.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. Позднее актриса приняла решение подать в суд на экс-супруга по вопросу алиментов. В конце апреля Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному о взыскании алиментов на содержание сына и дочери. Однако вскоре актер обжаловал это решение суда.

Кроме того, Прилучный ответил иском по вопросу установления места жительства детей. Суд 18 октября постановил, что сын актеров будет жить с матерью.

