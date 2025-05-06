Иван Чуйков отреагировал на помолвку Агаты Муцениеце с ее новым возлюбленным

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга подходят друг другу, заявил бывший бойфренд девушки, актер Иван Чуйков в разговоре с VOICE.

По словам мужчины, ему удалось сохранить дружбу с актрисой после их расставания. Чуйков также признался, что узнал о помолвке бывшей возлюбленной из социальных сетей. Он заверил, что рад за актрису.

"Гармоничная пара. Самое главное, что они оба счастливы в этих отношениях", – отметил ведущий.

В 2024 году Муцениеце и Чуйков несколько месяцев были в отношениях. Пара вместе выходила в свет. Однажды на одной из музыкальных премий телеведущий и актриса поцеловались на сцене. Спустя некоторое время они расстались.

В мае 2025 года актриса заявила о своей помолвке с Дрангой. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она разместила снимок с кольцом на руке. Музыкант сделал ей предложение во время их совместного отдыха.