Адвокат Даниелова: Муцениеце не возражает, чтобы сын Тимофей жил с Прилучным

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Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, что его бывшая жена и актриса Агата Муцениеце не против того, чтобы их сын Тимофей жил с отцом. Об этом сообщается в телеграм-канале Super.ru.

"Все формальности пройдены, все доказательства собраны", – заявила Даниелова.

Она добавила, что на данный момент мальчик общается с мамой. Они виделись крайний раз в середине апреля в театре-кабаре, где выступает Муцениеце. Тимофей устал от разбирательств и ждет, когда закончатся суды, заключила адвокат.

В Головинском районном суде Москвы 21 мая состоялось очередное заседание об определении местожительства ребенка. Тимофей говорил, что хочет жить с отцом. Несмотря на это, судом было принято решение оставить его с мамой.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. После него актриса подала в суд на экс-супруга по вопросу алиментов. Принятое в апреле прошлого года решение актер обжаловал. Кроме того, Прилучный ответил иском по вопросу установления места жительства детей.

Ранее стало известно, что Муцениеце выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. На кадре в соцсетях был запечатлен момент предложения руки и сердца. Она обнимала и целовала своего жениха с букетом цветов.