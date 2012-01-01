Айза осудила жену Прилучного за "неуместный" контент с его сыном от Муцениеце

Страсти вокруг Павла Прилучного, Агаты Муцениеце и их детей не утихают. Блогеры Алена Водонаева и Айза-Лилуна Ай осудили поведение нынешней супруги актера Зепюр Брутян. Инфлюенсеры считают, что женщина намеренно демонстрирует слишком теплые отношения с пасынком в соцсетях на фоне его разлада с матерью. Подробности – в материале Москвы 24.

"Верх безмозглого цинизма"

10 и 11 мая нынешняя супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась в своем блоге кадрами семейного отдыха в Таиланде. На видео запечатлена вся семья: счастливая пара с совместным 2-летним сыном Микаэлем и 12-летним наследником актера Тимофеем от первой жены, Агаты Муцениеце. При этом подписчики обратили внимание, что мачеха и пасынок мило держатся за руки.

"Когда в кадре – любовь, солнце и немного тайской магии", – подписала публикацию Зепюр.

Пост подвергся критике со стороны некоторых интернет-пользователей, которые обвинили Брутян в некорректном поведении по отношению к матери Тимофея. Согласилась с ними и блогер Алена Водонаева.



Алена Водонаева блогер, телеведущая Я даже готова поверить в то, что Зепюр стала для Прилучного прекрасной женой и вдохновила его, но ее показуха в Сети обесценивает все. Ладно бы у них было все ок, они бы все дружили, вместе воспитывали детей и после развода цивилизованно общались – это одно. Но когда идут адовые суды, а мальчик не общается с родной матерью, публиковать такое – верх безмозглого цинизма и отсутствие милосердия.

"Это так неуместно, некрасиво и колхозно со стороны новой жены – лезть в отношения мужа, его бывшей жены и их детей", – добавила Алена.

Позже коллегу поддержала и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай. Блогер предположила в соцсетях, что такие посты Брутян могут быть неприятны для Муцениеце.

"Не думала, что скажу это, но согласна с Аленой Водонаевой на все 100%. Я не знаю почему, а главное, как Агата терпит это. Я бы уже вырывала своего сына всеми правдами и неправдами от этой Зепюр", – написала Айза.

К слову, Брутян не в первый раз подозревают в том, что она пытается "уколоть" экс-жену Прилучного. В феврале 2024 года нынешняя и бывшая возлюбленные актера вступили в виртуальную перепалку. Зепюр резко отреагировала в соцсетях на слова Агаты о том, что Павел не разрешает детям брать домой вещи, которые им дарит. Брутян опровергла утверждения, а также обвинила Муцениеце в том, что та делает дочь и сына разменной монетой в их публичных разборках.

Позднее Агата предположила, что подарки были переданы только для видимости.

"Ясно-понятно, для чего разрешили брать ноутбук домой. Предлагаю теперь их в новой одежде отправить, чтобы на следующие выходные подготовить контент. Не благодарите", – заявила актриса.

В феврале 2025 года СМИ вновь заподозрили нынешнюю супругу Павла в том, что она пытается публично задеть его экс-возлюбленную. В интервью, которое пара дала изданию "Караван историй", журналисты усмотрели намек Зепюр на то, что Агата не очень хорошо справлялась с материнскими обязанностями, так как якобы после переезда к отцу Тимофей изменился в лучшую сторону.

Борьба за сына

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году после девяти лет брака и довольно быстро решили вопросы об имуществе и опеке. Их дети Тимофей и Мия остались жить с матерью, но часто навещали отца. Однако в 2023 году разногласия между бывшими супругами обострились: Агата обратилась в суд, чтобы увеличить размер алиментов, но вскоре забрала заявление. А в феврале 2024-го подала новый иск, в котором требовала выплаты на детей в размере трети от дохода бывшего мужа. В апреле того же года суд частично удовлетворил ее требования.

Через пару месяцев уже Прилучный подал в суд на экс-возлюбленную: актер потребовал определить место жительства детей с ним и отменить увеличение размера алиментов. В октябре 2024-го суд постановил оставить детей на время разбирательств с Агатой, однако, по данным СМИ, Тимофей уже с августа находился с папой и его новой семьей и не хотел возвращаться к Муцениеце.

При этом отношения подростка с матерью нельзя назвать простыми. По информации журналистов, Агата и Тимофей не общаются. Актриса делилась в соцсетях, что сын не отвечает на ее звонки, при этом адвокаты Прилучного заявляли, что якобы именно Муцениеце избегает разговоров с сыном.

В феврале 2025 года Агата рассказывала в соцсетях, что накануне Нового года впервые за долгое время случайно столкнулась с сыном в магазине, при этом Тимофей вел себя отстраненно.

"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог... Ладно, не будем о грустном", – делилась актриса.

Тогда Муцениеце поддержала блогер и многодетная мать Мария Погребняк, опубликовав пост в соцсетях.





Мария Погребняк блогер Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце. Она впервые за несколько месяцев встретилась с сыном Тимофеем и рассказала о том, что их встреча не была теплой.

10 апреля Агата выпустила новый эпизод своего интернет-шоу, в котором в ходе разговора с соведущим и гостьей эфира назвала сына Тимофея "откидышем".

"Теперь мой как чужой растет вообще… Время летит! А я все "Догадки" снимаю", – посетовала звезда.

Вскоре в СМИ появилась информация со ссылкой на друзей Прилучного, что Тимофея якобы травят в школе из-за участия его матери в кабаре-шоу с провокационным названием, содержанием и нарядами. А в конце месяца журналисты писали, что Муцениеце все же удалось пообщаться с сыном в течение нескольких часов, также мальчик встретился с сестрой Мией.