Игорь Петренко выплатил часть долга по алиментам Екатерине Климовой

Актер Игорь Петренко покрыл большую часть долга по алиментам, а звездный визажист Сердар Камбаров требует выплат на ребенка от экс-жены. Кто еще из знаменитостей судился с бывшими по поводу алиментов, расскажет Москва 24.
Игорь Петренко и Екатерина Климова
Пару лет назад стало известно, что актер задолжал крупную сумму по алиментам бывшей жене Екатерине Климовой. Артисты прожили в браке 10 лет и в 2014 году развелись, у них двое общих сыновей – Матвей и Корней. В итоге экс-возлюбленная звезды "Водителя для Веры" обратилась в суд.
10 декабря в интервью телеканалу Москва 24 Петренко рассказал, что не уходит от своих обязанностей и старается сокращать долг.
По данным судебных приставов, еще на начало этого года задолженность составляла более девяти миллионов рублей. В ноябре СМИ сообщали, что артист выплатил бывшей жене уже пять из них. А сейчас, согласно сайту Федеральной службы судебных приставов, долг Петренко составляет около 1,9 миллиона рублей.
Сердар Камбаров и Анастасия Погудина
В 2023 году звездный визажист объявил о разводе с женой, модельером Анастасией Погудиной. Пара прожила вместе более 10 лет, у них родились сын Давид и дочь Амелия. Экс-супруги до последнего не раскрывали причин расставания и подробностей бракоразводного процесса.
Однако 10 декабря Анастасия выложила эмоциональное видео в своих соцсетях. Женщина сообщила, что 11-летний сын живет с отцом, а 13-летняя дочь с ней. При этом Сердар на днях подал иск против бывшей жены, потребовав с нее алименты.
Кроме того, Камбаров хочет получить с Анастасии возмещение морального ущерба, якобы из-за того, что она публиковала ложную информацию о нем в Сети. В подтверждение своих слов дизайнер прикрепила фото иска от юриста бывшего мужа.
Свое негодование Погудина объяснила еще и тем, что, по ее словам, экс-супруг не бедствует, а получает внушительные гонорары от звездных клиентов за макияж. Сам визажист пока не комментирует скандал.
Пелагея и Иван Телегин
После развода в 2020 году певица почти полтора года получала на счет их общей с хоккеистом 7-летней дочери Таисии в среднем по 800 тысяч рублей ежемесячно – алименты в размере 25% от доходов отца.
Позже заработок спортсмена снизился, а вместе с ним и алименты – в среднем получалось до 500 тысяч рублей в месяц, сообщали СМИ. А в 2022 году еще и бывшая возлюбленная хоккеиста Евгения Ноур решила через суд получить выплаты на их общего сына Марка (в свое время Телегин ушел от беременной Евгении к Пелагее).
В итоге Ноур добилась своего. Теперь Телегин платит обоим наследникам по 16,5%, так как размер алиментов на двух детей не должен превышать 33% от ежемесячного дохода.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Актерская чета громко развелась еще в 2020 году после девяти лет совместной жизни, однако топор войны экс-супруги не зарыли до сих пор. После расторжения брака 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия остались с мамой. При этом наследники часто виделись с отцом, который, по данным СМИ, выплачивал на их содержание по 100 тысяч рублей в месяц.
Однако в октябре 2023 года Муцениеце поняла, что не согласна с таким размером алиментов и тратит на детей гораздо большие суммы. Актриса через суд потребовала выплат в размере трети от дохода бывшего мужа.
В апреле этого года суд частично удовлетворил иск, однако размер алиментов, назначенных Прилучному, остался загадкой, ведь заседание проходило в закрытом режиме. А уже через пару месяцев актер подал встречный иск к экс-супруге, потребовав отменить увеличение алиментов и определить место жительства детей с ним.