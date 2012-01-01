Игорь Петренко выплатил часть долга по алиментам Екатерине Климовой

Актер Игорь Петренко покрыл большую часть долга по алиментам, а звездный визажист Сердар Камбаров требует выплат на ребенка от экс-жены. Кто еще из знаменитостей судился с бывшими по поводу алиментов, расскажет Москва 24.

Игорь Петренко и Екатерина Климова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пару лет назад стало известно, что актер задолжал крупную сумму по алиментам бывшей жене Екатерине Климовой. Артисты прожили в браке 10 лет и в 2014 году развелись, у них двое общих сыновей – Матвей и Корней. В итоге экс-возлюбленная звезды "Водителя для Веры" обратилась в суд.

10 декабря в интервью телеканалу Москва 24 Петренко рассказал, что не уходит от своих обязанностей и старается сокращать долг.





Игорь Петренко актер Насыщенная жизнь у меня. Мы же люди публичные. Кто-то задается целью и смотрит официальную информацию о должниках. Вроде у меня создается образ положительного человека, а оказывается, что я не такой. Но мы все люди живые, у всех есть свои слабости, хорошее, плохое. Это и есть жизнь. Все что ни делается – к лучшему.

По данным судебных приставов, еще на начало этого года задолженность составляла более девяти миллионов рублей. В ноябре СМИ сообщали, что артист выплатил бывшей жене уже пять из них. А сейчас, согласно сайту Федеральной службы судебных приставов, долг Петренко составляет около 1,9 миллиона рублей.

Сердар Камбаров и Анастасия Погудина

Фото: vk.com/Анастасия Погудина

В 2023 году звездный визажист объявил о разводе с женой, модельером Анастасией Погудиной. Пара прожила вместе более 10 лет, у них родились сын Давид и дочь Амелия. Экс-супруги до последнего не раскрывали причин расставания и подробностей бракоразводного процесса.

Однако 10 декабря Анастасия выложила эмоциональное видео в своих соцсетях. Женщина сообщила, что 11-летний сын живет с отцом, а 13-летняя дочь с ней. При этом Сердар на днях подал иск против бывшей жены, потребовав с нее алименты.



Анастасия Погудина дизайнер, бывшая жена Сердара Камбарова Мне выставили алименты за сына. Теперь всем станет понятно, зачем моему бывшему нужен был сын! Вот именно для этого! Человек выбрасывает огромные средства на рестораны и кабаки, продает торты за 750 тысяч рублей два дня назад. А потом пишет жене иск на алименты в размере 100 тысяч.

Кроме того, Камбаров хочет получить с Анастасии возмещение морального ущерба, якобы из-за того, что она публиковала ложную информацию о нем в Сети. В подтверждение своих слов дизайнер прикрепила фото иска от юриста бывшего мужа.

Свое негодование Погудина объяснила еще и тем, что, по ее словам, экс-супруг не бедствует, а получает внушительные гонорары от звездных клиентов за макияж. Сам визажист пока не комментирует скандал.

Пелагея и Иван Телегин

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

После развода в 2020 году певица почти полтора года получала на счет их общей с хоккеистом 7-летней дочери Таисии в среднем по 800 тысяч рублей ежемесячно – алименты в размере 25% от доходов отца.

Позже заработок спортсмена снизился, а вместе с ним и алименты – в среднем получалось до 500 тысяч рублей в месяц, сообщали СМИ. А в 2022 году еще и бывшая возлюбленная хоккеиста Евгения Ноур решила через суд получить выплаты на их общего сына Марка (в свое время Телегин ушел от беременной Евгении к Пелагее).

В итоге Ноур добилась своего. Теперь Телегин платит обоим наследникам по 16,5%, так как размер алиментов на двух детей не должен превышать 33% от ежемесячного дохода.





Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актерская чета громко развелась еще в 2020 году после девяти лет совместной жизни, однако топор войны экс-супруги не зарыли до сих пор. После расторжения брака 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия остались с мамой. При этом наследники часто виделись с отцом, который, по данным СМИ, выплачивал на их содержание по 100 тысяч рублей в месяц.

Однако в октябре 2023 года Муцениеце поняла, что не согласна с таким размером алиментов и тратит на детей гораздо большие суммы. Актриса через суд потребовала выплат в размере трети от дохода бывшего мужа.

В апреле этого года суд частично удовлетворил иск, однако размер алиментов, назначенных Прилучному, остался загадкой, ведь заседание проходило в закрытом режиме. А уже через пару месяцев актер подал встречный иск к экс-супруге, потребовав отменить увеличение алиментов и определить место жительства детей с ним.