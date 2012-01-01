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13 декабря, 19:56

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Игорь Петренко выплатил часть долга по алиментам Екатерине Климовой

"У всех есть свои слабости": кто из звезд замешан в скандалах с алиментами

Актер Игорь Петренко покрыл большую часть долга по алиментам, а звездный визажист Сердар Камбаров требует выплат на ребенка от экс-жены. Кто еще из знаменитостей судился с бывшими по поводу алиментов, расскажет Москва 24.

Игорь Петренко и Екатерина Климова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пару лет назад стало известно, что актер задолжал крупную сумму по алиментам бывшей жене Екатерине Климовой. Артисты прожили в браке 10 лет и в 2014 году развелись, у них двое общих сыновей – Матвей и Корней. В итоге экс-возлюбленная звезды "Водителя для Веры" обратилась в суд.

10 декабря в интервью телеканалу Москва 24 Петренко рассказал, что не уходит от своих обязанностей и старается сокращать долг.

Насыщенная жизнь у меня. Мы же люди публичные. Кто-то задается целью и смотрит официальную информацию о должниках. Вроде у меня создается образ положительного человека, а оказывается, что я не такой. Но мы все люди живые, у всех есть свои слабости, хорошее, плохое. Это и есть жизнь. Все что ни делается – к лучшему.
Игорь Петренко
актер

По данным судебных приставов, еще на начало этого года задолженность составляла более девяти миллионов рублей. В ноябре СМИ сообщали, что артист выплатил бывшей жене уже пять из них. А сейчас, согласно сайту Федеральной службы судебных приставов, долг Петренко составляет около 1,9 миллиона рублей.

Сердар Камбаров и Анастасия Погудина

Фото: vk.com/Анастасия Погудина

В 2023 году звездный визажист объявил о разводе с женой, модельером Анастасией Погудиной. Пара прожила вместе более 10 лет, у них родились сын Давид и дочь Амелия. Экс-супруги до последнего не раскрывали причин расставания и подробностей бракоразводного процесса.

Однако 10 декабря Анастасия выложила эмоциональное видео в своих соцсетях. Женщина сообщила, что 11-летний сын живет с отцом, а 13-летняя дочь с ней. При этом Сердар на днях подал иск против бывшей жены, потребовав с нее алименты.

Мне выставили алименты за сына. Теперь всем станет понятно, зачем моему бывшему нужен был сын! Вот именно для этого! Человек выбрасывает огромные средства на рестораны и кабаки, продает торты за 750 тысяч рублей два дня назад. А потом пишет жене иск на алименты в размере 100 тысяч.
Анастасия Погудина
дизайнер, бывшая жена Сердара Камбарова

Кроме того, Камбаров хочет получить с Анастасии возмещение морального ущерба, якобы из-за того, что она публиковала ложную информацию о нем в Сети. В подтверждение своих слов дизайнер прикрепила фото иска от юриста бывшего мужа.

Свое негодование Погудина объяснила еще и тем, что, по ее словам, экс-супруг не бедствует, а получает внушительные гонорары от звездных клиентов за макияж. Сам визажист пока не комментирует скандал.

Пелагея и Иван Телегин

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

После развода в 2020 году певица почти полтора года получала на счет их общей с хоккеистом 7-летней дочери Таисии в среднем по 800 тысяч рублей ежемесячно – алименты в размере 25% от доходов отца.

Позже заработок спортсмена снизился, а вместе с ним и алименты – в среднем получалось до 500 тысяч рублей в месяц, сообщали СМИ. А в 2022 году еще и бывшая возлюбленная хоккеиста Евгения Ноур решила через суд получить выплаты на их общего сына Марка (в свое время Телегин ушел от беременной Евгении к Пелагее).

В итоге Ноур добилась своего. Теперь Телегин платит обоим наследникам по 16,5%, так как размер алиментов на двух детей не должен превышать 33% от ежемесячного дохода.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актерская чета громко развелась еще в 2020 году после девяти лет совместной жизни, однако топор войны экс-супруги не зарыли до сих пор. После расторжения брака 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия остались с мамой. При этом наследники часто виделись с отцом, который, по данным СМИ, выплачивал на их содержание по 100 тысяч рублей в месяц.

Однако в октябре 2023 года Муцениеце поняла, что не согласна с таким размером алиментов и тратит на детей гораздо большие суммы. Актриса через суд потребовала выплат в размере трети от дохода бывшего мужа.

В апреле этого года суд частично удовлетворил иск, однако размер алиментов, назначенных Прилучному, остался загадкой, ведь заседание проходило в закрытом режиме. А уже через пару месяцев актер подал встречный иск к экс-супруге, потребовав отменить увеличение алиментов и определить место жительства детей с ним.

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