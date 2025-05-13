Водонаева осудила жену Прилучного за "показушную" любовь к его сыну от Муцениеце

Фото: телеграм-канал VODA

Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала в своем телеграм-канале жену актера Павла Прилучного Зепюр Брутян за публикацию кадров с его сыном от Агаты Муцениеце.

Водонаева спросила подписчиков, как бы они отреагировали, если бы их сына "показушно" водила за руку, публикуя это в соцсети, новая жена бывшего мужа, с которым идут суды за ребенка.

"Я даже готова поверить в то, что Зепюр стала для Прилучного прекрасной женой и вдохновила его, но ее показуха в Сети обесценивает все", – сказала телеведущая.

Она также отметила, что, если бы у них не было ссоры, вместе воспитывали детей и после развода нормально общались – это одно дело. Водонаева подчеркнула, что, когда идут "адовые" суды, а сын не общается с матерью, выставлять такие публикации – "верх безмозглого цинизма и отсутствие милосердия".

"Это так по-тупому, неуместно, некрасиво и колхозно со стороны новой жены лезть в отношения мужа, его бывшей жены и их детей", – заключила она.

Развод Прилучного и Муцениеце состоялся в 2020 году. Актриса подала в суд на экс-супруга по вопросу алиментов и выиграла его. Позже актер обжаловал решение суда.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце впервые в 2025 году встретилась с сыном Тимофеем. Адвокат актера Павла Прилучного рассказала, что ребенок открыт к общению с матерью, просто у Муцениеце сменились ценности и приоритеты. Она подчеркнула, что именно так актриса сказала своему сыну Тимофею.