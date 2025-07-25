Сын Павла Прилучного будет жить с бывшей женой актера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Agata M

Несовершеннолетний общий сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце по решению московского суда будет жить с матерью, отметила адвокат актрисы Наталья Мелешкина, передает РИА Новости.

"Слава богу, сейчас ребенок находится с мамой. Она имеет возможность его обнять, общение свободное. Мы, конечно же, понимаем, что спор не будет завершен, что будет много вопросов, которые предстоит разбирать и решать, однако надеемся, что права ребенка более нарушаться не будут", – отметила Мелешкина.

Разбирательство по этому вопросу началось в 2024 году. Тогда суд постановил, что временно мальчик останется жить с матерью. После этого между супругами было много судебных споров в отношении детей.

Между тем Муцениеце подтвердила слухи о своей беременности от Петра Дранги. Подписчики заподозрили актрису еще в апреле, когда в Сеть попали кадры шоу "Абсолютно другая нага" с ее участием. Предположения подтвердились, когда Муцениеце выложила фотографии в трикотажном платье, которое обтягивало явно округлившейся живот.