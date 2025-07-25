Ирина Тонева рассказала, как относится к заморозке яйцеклеток

Участница музыкальной группы "Фабрика" Ирина Тонева рассказала журналистам, что решила не замораживать свои яйцеклетки, несмотря на то что планирует иметь детей в будущем. Какие знаменитости все же решились обратиться к криоконсервации, расскажет Москва 24.

Ирина Тонева

48-летняя певица рассказала в шоу "Переговорка" на "Радио 1", что не задумывалась о заморозке своих яйцеклеток. При этом, по словам знаменитости, мама ее предупреждала, что время, в которое она может родить детей, ограничено.





Ирина Тонева певица Я считала, что пока есть женские дни, то все возможно. Все в руках Бога, а я стараюсь не плошать.

Солистка "Фабрики" состоит в браке с хореографом Алексеем Брижу. Пара поженилась в 2017 году. Детей у супругов пока нет.

Сейчас Тонева активно занимается карьерой. Помимо деятельности в группе, у знаменитости есть сольный музыкальный проект, а также Ирина развивается в театральной сфере.

Маша Малиновская

Телеведущая воспитывает 14-летнего сына Мирона, отцом которого является бизнесмен Мамихан Мальсагов. Роман пары начался на одной из вечеринок. Однако отношения Малиновской и Мальсагова, у которого на тот момент уже были жена и четверо детей, продлились недолго. По словам Маши, экс-возлюбленный никогда не стремился участвовать в жизни сына.

Несмотря на два развода и статус матери-одиночки, во время вечеринки в честь своего 40-летия в 2021 году Малиновская призналась, что мечтает о еще одном ребенке. Однако телезвезда призналась, что пока не встретила достойного мужчину, который мог бы стать отцом наследника. Но знаменитость заявила, что не теряет надежды и даже заморозила яйцеклетки. В разговоре с "Муз-ТВ" Маша назвала процедуру подарком на свой день рождения.





Маша Малиновская телеведущая Я решила, что мужчину можно ждать сколько угодно долго, а яйцеклетки у меня не молодеют. И я заморозила свои яйцеклетки. Это идеальный возраст, чтобы это сделать.

Сейчас неизвестно, дождалась ли Маша "того самого", ведь в ее аккаунте нет намеков на ее личную жизнь.

Анна Семенович

Певица признавалась в разговоре с "Комсомольской правдой" в 2021 году, что, изучив детали данной процедуры, решила заморозить яйцеклетки и начала поиски достойного отца для будущего ребенка. Семенович делилась, что ее избранник должен быть зрелым, ответственным и обеспеченным.

В 2023 году Анна рассказала в личном блоге, что решилась на процедуру во второй раз. По словам знаменитости, теперь у нее есть много яйцеклеток, благодаря которым она может стать матерью "целой футбольной команды".

Сейчас звезда состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Пара рассекретила роман около года назад, хотя, по данным СМИ, возлюбленные познакомились еще в 2023-м. Известно, что предприниматель еще официально не развелся с супругой. Сама исполнительница еще не была замужем.

Пэрис Хилтон

В 2020 году голливудская актриса Пэрис Хилтон рассказала в интервью The Sunday Times, что решилась на заморозку яйцеклеток по совету близкой подруги, бизнесвумен Ким Кардашьян. Сама светская львица много раз признавалась, что мечтает о детях, и посоветовала всем женщинам прибегнуть к этой процедуре.





Пэрис Хилтон актриса, певица Каждая женщина должна сделать это, чтобы иметь контроль над своей жизнью, а не думать над тем, что – о, боже, мне же нужно замуж.

При этом знаменитость хотела воспользоваться ЭКО, чтобы иметь возможность выбрать пол будущих наследников.

В 2021 году Пэрис вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. В январе 2023-го у пары родился сын Феникс, а в ноябре того же года на свет появилась дочь, которую назвали Лондон. Детей светской львицы выносили суррогатные матери.

Флоренс Пью

Два года назад британская актриса призналась журналистам, что заморозила яйцеклетки: тогда Флоренс было 27 лет. Звезда "Маленьких женщин" сделала процедуру после того, как у нее диагностировали синдром поликистозных яичников и эндометриоз. В подкасте SHE MD Пью поделилась, что, узнав о заболеваниях, она задумалась о будущем и обратилась в клинику. Врач посоветовал актрисе воспользоваться этим методом хранения яйцеклеток, если в дальнейшем она хочет стать матерью.





Флоренс Пью актриса Это было просто ошеломляющим осознанием, и мне очень повезло. Я рада, что узнала об этом вовремя, потому что я думала о детях, когда сама была маленькой.

В конце 2024 года актриса подтвердила роман со звездой "Острых козырьков" Финном Коулом. Тогда же в интервью журналу Vogue говорила, что уже готова к созданию семьи и рождению детей.

Виктория Боня

В 2023 году блогер Виктория Боня призналась в личном блоге, что мечтает о сыне. Знаменитость рассказала, что ради этого решила пройти полный чекап организма и заморозить яйцеклетки.

При этом Боня, которой на тот момент было 43 года, отметила, что в ее возрасте данная процедура – последний шанс. Она добавила, что в основном заморозку делают до 35 лет. Однако блогер выразила надежду, что благодаря здоровому образу жизни у нее все получится.

Сейчас у Виктории Бони растет 13-летняя дочь Анджелина Летиция. Отцом девочки является бизнесмен Алекс Смерфит, с которым блогер начала встречаться в 2010 году. Однако через семь лет пара рассталась. Подробностями своей личной жизни в настоящее время Боня предпочитает не делиться.