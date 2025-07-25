Ирина Тонева рассказала, как относится к заморозке яйцеклеток

Участница музыкальной группы "Фабрика" Ирина Тонева рассказала журналистам, что решила не замораживать свои яйцеклетки, несмотря на то что планирует иметь детей в будущем. Какие знаменитости все же решились обратиться к криоконсервации, расскажет Москва 24.
Ирина Тонева
48-летняя певица рассказала в шоу "Переговорка" на "Радио 1", что не задумывалась о заморозке своих яйцеклеток. При этом, по словам знаменитости, мама ее предупреждала, что время, в которое она может родить детей, ограничено.
Солистка "Фабрики" состоит в браке с хореографом Алексеем Брижу. Пара поженилась в 2017 году. Детей у супругов пока нет.
Сейчас Тонева активно занимается карьерой. Помимо деятельности в группе, у знаменитости есть сольный музыкальный проект, а также Ирина развивается в театральной сфере.
Маша Малиновская
Телеведущая воспитывает 14-летнего сына Мирона, отцом которого является бизнесмен Мамихан Мальсагов. Роман пары начался на одной из вечеринок. Однако отношения Малиновской и Мальсагова, у которого на тот момент уже были жена и четверо детей, продлились недолго. По словам Маши, экс-возлюбленный никогда не стремился участвовать в жизни сына.
Несмотря на два развода и статус матери-одиночки, во время вечеринки в честь своего 40-летия в 2021 году Малиновская призналась, что мечтает о еще одном ребенке. Однако телезвезда призналась, что пока не встретила достойного мужчину, который мог бы стать отцом наследника. Но знаменитость заявила, что не теряет надежды и даже заморозила яйцеклетки. В разговоре с "Муз-ТВ" Маша назвала процедуру подарком на свой день рождения.
Сейчас неизвестно, дождалась ли Маша "того самого", ведь в ее аккаунте нет намеков на ее личную жизнь.
Анна Семенович
Певица признавалась в разговоре с "Комсомольской правдой" в 2021 году, что, изучив детали данной процедуры, решила заморозить яйцеклетки и начала поиски достойного отца для будущего ребенка. Семенович делилась, что ее избранник должен быть зрелым, ответственным и обеспеченным.
В 2023 году Анна рассказала в личном блоге, что решилась на процедуру во второй раз. По словам знаменитости, теперь у нее есть много яйцеклеток, благодаря которым она может стать матерью "целой футбольной команды".
Сейчас звезда состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Пара рассекретила роман около года назад, хотя, по данным СМИ, возлюбленные познакомились еще в 2023-м. Известно, что предприниматель еще официально не развелся с супругой. Сама исполнительница еще не была замужем.
Пэрис Хилтон
В 2020 году голливудская актриса Пэрис Хилтон рассказала в интервью The Sunday Times, что решилась на заморозку яйцеклеток по совету близкой подруги, бизнесвумен Ким Кардашьян. Сама светская львица много раз признавалась, что мечтает о детях, и посоветовала всем женщинам прибегнуть к этой процедуре.
При этом знаменитость хотела воспользоваться ЭКО, чтобы иметь возможность выбрать пол будущих наследников.
В 2021 году Пэрис вышла замуж за предпринимателя Картера Реума. В январе 2023-го у пары родился сын Феникс, а в ноябре того же года на свет появилась дочь, которую назвали Лондон. Детей светской львицы выносили суррогатные матери.
Флоренс Пью
Два года назад британская актриса призналась журналистам, что заморозила яйцеклетки: тогда Флоренс было 27 лет. Звезда "Маленьких женщин" сделала процедуру после того, как у нее диагностировали синдром поликистозных яичников и эндометриоз. В подкасте SHE MD Пью поделилась, что, узнав о заболеваниях, она задумалась о будущем и обратилась в клинику. Врач посоветовал актрисе воспользоваться этим методом хранения яйцеклеток, если в дальнейшем она хочет стать матерью.
В конце 2024 года актриса подтвердила роман со звездой "Острых козырьков" Финном Коулом. Тогда же в интервью журналу Vogue говорила, что уже готова к созданию семьи и рождению детей.
Виктория Боня
В 2023 году блогер Виктория Боня призналась в личном блоге, что мечтает о сыне. Знаменитость рассказала, что ради этого решила пройти полный чекап организма и заморозить яйцеклетки.
При этом Боня, которой на тот момент было 43 года, отметила, что в ее возрасте данная процедура – последний шанс. Она добавила, что в основном заморозку делают до 35 лет. Однако блогер выразила надежду, что благодаря здоровому образу жизни у нее все получится.
Сейчас у Виктории Бони растет 13-летняя дочь Анджелина Летиция. Отцом девочки является бизнесмен Алекс Смерфит, с которым блогер начала встречаться в 2010 году. Однако через семь лет пара рассталась. Подробностями своей личной жизни в настоящее время Боня предпочитает не делиться.