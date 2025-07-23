Дженнифер Энистон рассказала о личной жизни на фоне нового романа

Голливудская актриса Дженнифер Энистон высказалась в недавнем интервью, что не стоит намеренно искать любовь. При этом недавно СМИ выяснили, что звезда счастлива в отношениях с новым возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Что известно о личной жизни знаменитости в последнее время, расскажет Москва 24.
"Все происходит естественным образом"
22 июля в интервью изданию Closer Дженнифер Энистон высказалась о личном. Звезда Голливуда заявила, что вместо постоянных поисков партнера лучше сосредоточиться на саморазвитии.
Однако чуть больше недели назад издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера сообщало, что знаменитость обратилась к своим близким друзьям, Адаму Сэндлеру и его жене Джеки, с просьбой помочь найти спутника жизни. Якобы именно они и познакомили Дженнифер с нынешним избранником.
"Я доверяю Адаму и Джеки больше, чем себе. Иногда они знают меня лучше, чем я сама", – приводило издание слова инсайдера.
В начале июля в СМИ появились кадры, на которых 56-летняя Энистон, предположительно, с новым возлюбленным. Журналисты выяснили, что 49-летнего бойфренда Дженнифер зовут Джим Кертис, и он является гипнотерапевтом и коучем по отношениям. Папарацци заметили пару на Майорке. К тому же инсайдеры издания Daily Mail сообщали, что пара не старалась скрыть нежные чувства друг к другу: держались за руки, обнимались, целовались, Джим делал Джен массаж спины.
Источник издания также рассказал, что актриса и гипнотерапевт состоят в романтических отношениях уже несколько месяцев. При этом окружение Энистон считает, что возлюбленные идеально подходят друг другу, а Дженнифер очень счастлива, но не торопит события.
Журналисты отметили, что Энистон была подписана на страницу Кертиса в социальных сетях на протяжении двух лет. Знаменитость ставила лайки на его публикации, посвященные исцелению, восстановлению после развода и обретению новой любви.
Актриса дважды была в браке. С Брэдом Питтом они поженились в 2000-м и прожили официально пять лет, пока тот не ушел к Анджелине Джоли. В 2015 году Энистон вышла замуж за коллегу Джастина Теру, однако уже в 2018-м звезды развелись.
Слухи о романах Дженнифер Энистон
В последние несколько лет в прессе регулярно появляются предположения о том, что Энистон воссоединилась с первым мужем Брэдом Питтом. Например, в марте 2022 года таблоиды передавали, что парочка заселилась в дорогой отель Парижа. Однако слухи быстро развенчали другие СМИ, а инсайдеры подчеркнули, что экс-супругов связывают исключительно дружеские отношения.
Летом 2024 года в СМИ появились домыслы о романе Энистон и экс-президента США Барака Обамы. Позже издание The Express Tribune писало об утечке личной переписки якобы одного из друзей актрисы. В сообщении говорилось, что на одной из вечеринок звезда "Друзей" сама призналась, что состоит в отношениях с экс-президентом Америки.
Однако представитель актрисы и сама Энистон опровергали эти слухи. В октябре 2024-го знаменитость появилась на телевизионном шоу Джимми Киммела и объяснила, что лично встречала Барака Обаму лишь один раз. По словам Дженнифер, она ближе знакома с его супругой, адвокатом Мишель Обамой.
А в марте этого года папарацци застали Энистон в компании актера Педро Паскаля, когда они вместе покидали бар в Западном Голливуде. Зарубежные СМИ утверждают, что коллеги провели за ужином и общением около трех часов. Отмечается, что диалог между Дженнифер и Педро продолжился на парковке. Однако позже звезды разъехались на разных автомобилях.
До этой встречи знаменитостей в Сети появились слухи, что Паскаль может принять участие в сериале Энистон под названием "Утреннее шоу".
Позже Педро опроверг слухи о том, что состоит в романтических отношениях с Дженнифер. В разговоре с изданием Page Six актер объяснил, что просто ужинал с хорошей подругой.