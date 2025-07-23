Дженнифер Энистон рассказала о личной жизни на фоне нового романа

Голливудская актриса Дженнифер Энистон высказалась в недавнем интервью, что не стоит намеренно искать любовь. При этом недавно СМИ выяснили, что звезда счастлива в отношениях с новым возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Что известно о личной жизни знаменитости в последнее время, расскажет Москва 24.

"Все происходит естественным образом"

Фото: legion-media.com/Hutchins Photo

22 июля в интервью изданию Closer Дженнифер Энистон высказалась о личном. Звезда Голливуда заявила, что вместо постоянных поисков партнера лучше сосредоточиться на саморазвитии.





Дженнифер Энистон актриса Лучше всего быть открытым для любви, но не искать ее. Таким образом вы не оказываете никакого давления на ситуацию, и если все происходит естественным образом, то это здорово.

Однако чуть больше недели назад издание RadarOnline со ссылкой на инсайдера сообщало, что знаменитость обратилась к своим близким друзьям, Адаму Сэндлеру и его жене Джеки, с просьбой помочь найти спутника жизни. Якобы именно они и познакомили Дженнифер с нынешним избранником.

"Я доверяю Адаму и Джеки больше, чем себе. Иногда они знают меня лучше, чем я сама", – приводило издание слова инсайдера.

В начале июля в СМИ появились кадры, на которых 56-летняя Энистон, предположительно, с новым возлюбленным. Журналисты выяснили, что 49-летнего бойфренда Дженнифер зовут Джим Кертис, и он является гипнотерапевтом и коучем по отношениям. Папарацци заметили пару на Майорке. К тому же инсайдеры издания Daily Mail сообщали, что пара не старалась скрыть нежные чувства друг к другу: держались за руки, обнимались, целовались, Джим делал Джен массаж спины.

Источник издания также рассказал, что актриса и гипнотерапевт состоят в романтических отношениях уже несколько месяцев. При этом окружение Энистон считает, что возлюбленные идеально подходят друг другу, а Дженнифер очень счастлива, но не торопит события.



Журналисты отметили, что Энистон была подписана на страницу Кертиса в социальных сетях на протяжении двух лет. Знаменитость ставила лайки на его публикации, посвященные исцелению, восстановлению после развода и обретению новой любви.

Актриса дважды была в браке. С Брэдом Питтом они поженились в 2000-м и прожили официально пять лет, пока тот не ушел к Анджелине Джоли. В 2015 году Энистон вышла замуж за коллегу Джастина Теру, однако уже в 2018-м звезды развелись.

Слухи о романах Дженнифер Энистон

Фото: legion-media.com/Backgrid USA

В последние несколько лет в прессе регулярно появляются предположения о том, что Энистон воссоединилась с первым мужем Брэдом Питтом. Например, в марте 2022 года таблоиды передавали, что парочка заселилась в дорогой отель Парижа. Однако слухи быстро развенчали другие СМИ, а инсайдеры подчеркнули, что экс-супругов связывают исключительно дружеские отношения.

Летом 2024 года в СМИ появились домыслы о романе Энистон и экс-президента США Барака Обамы. Позже издание The Express Tribune писало об утечке личной переписки якобы одного из друзей актрисы. В сообщении говорилось, что на одной из вечеринок звезда "Друзей" сама призналась, что состоит в отношениях с экс-президентом Америки.

Однако представитель актрисы и сама Энистон опровергали эти слухи. В октябре 2024-го знаменитость появилась на телевизионном шоу Джимми Киммела и объяснила, что лично встречала Барака Обаму лишь один раз. По словам Дженнифер, она ближе знакома с его супругой, адвокатом Мишель Обамой.

А в марте этого года папарацци застали Энистон в компании актера Педро Паскаля, когда они вместе покидали бар в Западном Голливуде. Зарубежные СМИ утверждают, что коллеги провели за ужином и общением около трех часов. Отмечается, что диалог между Дженнифер и Педро продолжился на парковке. Однако позже звезды разъехались на разных автомобилях.

До этой встречи знаменитостей в Сети появились слухи, что Паскаль может принять участие в сериале Энистон под названием "Утреннее шоу".

Позже Педро опроверг слухи о том, что состоит в романтических отношениях с Дженнифер. В разговоре с изданием Page Six актер объяснил, что просто ужинал с хорошей подругой.