Нюша рассказала, сможет ли возобновить отношения с Егором Кридом

Певица Нюша заявила, что не исключает возможности сойтись с бывшим возлюбленным Егором Кридом. При этом она отметила, что даже спустя почти 10 лет после расставания считает эти отношения одними из самых ярких в жизни. Москва 24 расскажет, кто из звезд возвращался к бывшим и чем это закончилось.

Нюша и Егор Крид

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

3 марта в одном из интернет-шоу певица Нюша призналась, что испытывает теплые чувства к бывшему бойфренду Егору Криду. Она отметила, что они с экс-возлюбленным благодарны друг другу. Кроме того, в разговоре звезда дала понять, что поддерживает с Егором хорошие отношения.





Нюша певица Думаю, мы много что осознали за годы после, потому что наши отношения были яркими. По крайней мере, в моей жизни они были одними из самых ярких, где я могла многому научиться. Дальше я лично чувствую, что у нас другие тропинки и другая судьба.

Однако звезда не исключает, что их пути с Егором могут вновь пересечься.

"Я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно. В принципе, есть такие истории. Но это большая редкость, и я не уверена, что это наш случай", – призналась Шурочкина.

Нюша и Крид расстались в 2016 году после двух лет отношений. Через год певица вышла замуж за предпринимателя Игоря Сивова, в браке с которым родила двоих детей. Однако спустя семь лет семья распалась. На сегодняшний день дочь Серафима-Симба и сын Саффрон живут с отцом в Дубае, а Нюша регулярно навещает их.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Хейли и Джастин дружили еще с подросткового возраста и много времени проводили вместе. По информации СМИ, в 2016 году оба по очереди подтвердили, что приятельские отношения переросли в роман. Однако в статусе пары знаменитости пробыли несколько месяцев, а затем все же решили остаться друзьями.

Тем не менее весной 2018 года фанаты и папарацци заподозрили, что Бибер и Болдуин воссоединились. Вскоре селебрити подтвердили предположения поклонников и заявили о помолвке. В сентябре того же года влюбленные поженились, а в августе 2024-го у супругов родился первенец, которого назвали Джек Блюз.

Последнее время в СМИ появляются слухи о том, что пара переживает сложные времена, однако официально звезды все еще остаются мужем и женой и не подтверждают тревожные сплетни.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Фото: legion-media.com/CraSH/imageSPACE/Sipa USA

Певец и актриса начали встречаться в 2007 году, а в 2011-м объявили о расставании. По слухам, Бил не стала терпеть интрижки бойфренда на стороне. При этом инсайдеры рассказывали прессе, что пара разошлась мирно.

Спустя всего несколько месяцев Тимберлейка и Бил вновь заметили вместе, а в конце 2011 года актриса неожиданно заявила, что исполнитель сделал ей предложение. В октябре 2012-го влюбленные поженились, а спустя три года первый раз стали родителями – Джессика подарила мужу наследника Сайласа. Летом 2020 года у супругов родился второй сын Финеас.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актриса вышла замуж за коллегу в 1997-м и в декабре того же года родила сына Андрея. Позже Юлия рассказывала в интервью, что трудности в семье начались как раз после появления первенца: супруги не высыпались, сильно уставали, атмосфера в доме накалялась. Тем не менее в 2003-м у пары родилась дочь Таисия. Но второй ребенок не смог укрепить отношения между Меньшовой и Гординым: малышке не было и года, когда ее родители развелись.

Игорь рассказывал журналистам, что после появления второго ребенка в их отношениях с Юлией наступил кризис, они ощутили сильную усталость, к тому же накопились невысказанные обиды.

После развода Гордин не исчез из жизни детей: постоянно приходил в гости и даже отпуск проводил с экс-женой и наследниками. А через четыре года во время очередных каникул между бывшими супругами начался настоящий курортный роман, писали СМИ. Актеры возобновили отношения, вновь поженились и больше не расставались.