Самые яркие свадьбы знаменитостей 2024 года

Уходящий год был богат на новые звездные пары и семьи. Одни узаконили отношения тайно, другие устроили грандиозное торжество. Кто из звезд попрощался с холостяцкой жизнью, расскажет Москва 24.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Фото: vk.com/Катерина Ковальчук

Отношения между актерами завязались в 2021 году на съемках сериала "Гусар". Поначалу влюбленные не афишировали свои чувства, но вскоре пользователи Сети догадались, что у Харламова и Ковальчук роман.

В мае 2024 года Гарик сделал девушке предложение, в июне возлюбленные расписались, а в августе сыграли пышную свадьбу для родственников и друзей. Роскошная церемония прошла на территории престижного коттеджного поселка в Подмосковье, сообщали СМИ. На ней присутствовало около 50 человек, среди которых были замечены Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Андрей Бебуришвили, Сосо Павлиашвили и другие. В роли регистратора брака выступил Сергей Бурунов.

Гарик, который ранее уже был дважды женат, уверяет, что это его последний брак.

Мария Погребняк и Игорь Головинский

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Мария Головинская (Погребняк)

В середине июля 2023 года блогер официально подала на развод с футболистом Павлом Погребняком, с которым прожила в браке 17 лет. Супруги воспитывают троих сыновей – Артема, Павла и Алексея.

Уже в августе этого года 35-летняя Мария тайно узаконила отношения с бизнесменом Игорем Головинским, с которым встречалась год. Пара отказалась от пышного торжества и просто расписалась в столичном МФЦ. Незадолго до церемонии блогер забеременела, а в сентябре этого года родила четвертого сына, которого супруги назвали Владимиром.

Архип Глушко и Анна Волынкина

Фото: vk.com/Мелисса Глушко

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, прежде чем пойти в ЗАГС, встречался со стриптизершей Мелиссой Фокс (настоящее имя – Анна Волынкина) четыре года. Звездная мать поначалу высказывала недовольство в отношении избранницы отпрыска, но в итоге приняла выбор сына, когда будущая невестка согласилась сменить профессию и пошла учиться на визажиста, передавало издание The Voice.

В августе этого года молодые официально оформили отношения во Дворце бракосочетаний на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Символично, что в тот же день Королева и Глушко отметили опаловую свадьбу – 21 год назад они заключили брак в этом же ЗАГСе.

Эд Вествик и Эми Джексон

Фото: River Callaway/WWD via Getty Images

В августе звезда "Сплетницы" женился на британской модели Эми Джексон. Актер сделал предложение руки и сердца возлюбленной еще прошлой зимой в уютном городе Швейцарии, где знаменитости проводили отпуск.

О романе звезд стало известно осенью 2022 года. Они появились вместе на Венецианском кинофестивале. Для Вествика это второй брак, ранее актер был женат на актрисе Рени Даймонд, но счастье продлилось недолго, и семья распалась. После развода звезда сериалов пытался построить любовь с Джессикой Зор, Тамарой Франческони и Джессикой Серфати, но под венец позвал лишь Эми Джексон.

Лана Дель Рей и Джереми Дюфренд

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/LANA DEL REY

В сентябре 39-летняя певица тайно расписалась с 56-летним экскурсоводом по местам обитания аллигаторов Джереми Дюфрендом, причем это произошло всего через месяц после новостей об их романе. Позже выяснилось, что певица знакома с возлюбленным с 2019 года.

При этом поклонники звезды были не в восторге от выбора кумира. По их мнению, Дюфрен совсем не подходит Лане. Интернет-пользователей смущает существенная разница в возрасте, брутальный внешний вид и пугающая профессия мужчины.

Адриана Лима и Андре Леммерс

Фото: Chad Salvador/Variety via Getty Images

В декабре 43-летняя бразильская супермодель и одна из ангелов Victoria's Secret вышла замуж за продюсера Андре Леммерса. До заключения брака возлюбленные встречались три года. В 2022 году у пары родился совместный ребенок, сын Циан.

На момент начала отношений с нынешним мужем Лима уже воспитывала двоих дочерей от сербского баскетболиста Марко Ярича, с которым рассталась в 2016 году. У Леммерса тоже есть дочь и сын от предыдущих отношений.