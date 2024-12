Помолвочное кольцо Селены Гомес оценили в миллион долларов

Знаменитости не только наряжают елки и украшают квартиры, но и всерьез задумываются, с кем разделить рождественского гуся или салат "оливье". В СМИ то и дело появляются сообщения о новых парах: например, певица Селена Гомес объявила о помолвке с бойфрендом, а актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи об очередном романе. Подробнее – в материале Москвы 24.

Селена Гомес и Бенни Бланко

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Selena Gomez

12 декабря 32-летняя певица опубликовала радостный пост в соцсетях: Селена прикрепила кадры с кольцом на безымянном пальце. По информации издания Harper's Bazaar, эксперты оценивают украшение с крупным камнем овальной формы и дорожкой из бриллиантов от 200 тысяч до миллиона долларов. Драгоценность артистке преподнес жених – рэпер и музыкальный продюсер Бенни Бланко.

По данным СМИ, отношения между Селеной и Бенни начались в июне прошлого года, хотя молодые люди знакомы уже более 10 лет, они дружили и вместе работали. Бенни спродюсировал популярные композиции звезды, в том числе песню 2021 года I Can’t Get Enough и трек 2015 года Same Old Love. Кстати, Бланко также сотрудничал и с бывшим бойфрендом артистки Джастином Бибером.

Агата Муцениеце и Петр Дранга

Фото: Москва 24/Максим Денисов

10 декабря 35-летняя бывшая жена Павла Прилучного появилась на премьере в театре SVET с дочерью Мией и музыкантом Петром Дрангой. Знаменитости с удовольствием позировали журналистам, однако на своей странице в соцсетях Агата выложила лишь фотографии с ребенком.

В светской тусовке сразу заговорили о предполагаемом романе между артисткой и аккордеонистом. При этом недавно Дранге приписывали отношения с бывшей женой Константина Богомолова, актрисой Дарьей Мороз. Однако и музыкант, и артистка поспешили опровергнуть слухи в СМИ и заявили, что их связывают исключительно рабочие и дружеские отношения.

Ранее Муцениеце появлялась на публике с ведущим Иваном Чуйковым и постила неоднозначные публикации. А в мае этого года на одной из музыкальных премий пара страстно поцеловалась прямо под прицелами телекамер. Однако осенью актриса опровергла роман с телеведущим.

В ноябре близкая подруга Муцениеце рассказала "Комсомольской правде", что у знаменитости появился очень щедрый молодой поклонник, из-за которого Агата якобы и рассталась с Чуйковым. Новый бойфренд осыпал актрису дорогостоящими подарками – он презентовал ей новый Майбах и сумку Kelly от Hermes. Правда, личность ухажера источник издания так и не раскрыл. Теперь поклонники актрисы гадают – неужели речь шла о Дранге?

Лолита

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

О новых отношениях задумалась и 61-летняя певица Лолита. 11 декабря она поделилась размышлениями с подписчиками в соцсети. Артистка призналась, что одиночество никогда не тяготило ее, однако недавно она приболела: певица чувствовала себя плохо, поэтому была рада, когда ее друг проявил заботу и принес лекарства. Он-то и намекнул, что Милявской не помешало бы надежное мужское плечо.



Лолита Милявская певица Может, правда стоит кого-то найти для того, чтобы, когда мне будет плохо, кто-то будет рядом? Нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо.

За плечами артистки пять браков. С последним возлюбленным, теннисистом и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, певица развелась четыре года назад. После расставания звезда не заводила серьезных отношений.