Соцсети посольства Сирии в России были взломаны

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Телеграм-канал посольства Сирии в России был взломан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

Как уточнили в агентстве, официального подтверждения о смене посла нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что посол Сирии в РФ Башар аль-Джаафари завершает свою миссию и назначен на должность в администрации в Дамаске.

До этого журналисты сообщили, что генеральным секретарем правительства Сирии был назначен Махер аль-Шараа, который является братом нового главы арабской республики Ахмеда аш-Шараа. Он прожил более 20 лет в России.

По данным СМИ, аль-Шараа окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. В 2014–2021 годах он работал гинекологом, а также завотделением в Дорожной клинической больнице.