Al Arabiya: гинеколог из Воронежа стал генсеком правительства Сирии

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Махер аль-Шараа был назначен генеральным секретарем правительства Сирии. Он является братом нового главы арабской республики Ахмеда аш-Шараа, а также прожил более 20 лет в России. Об этом сообщило в соцсети X издание Al Arabiya.

По данным RT, Махер аль-Шараа окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко. В 2014–2021 годах он работал гинекологом, а также завотделением в Дорожной клинической больнице.

Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства Сирии в конце марта. Глава республики назвал новый кабмин правительством "созидания и перемен", поскольку оно возьмется за реконструкцию страны и проведение реформ.

Всего в состав нового правительства вошли 22 министра. Руководить работой кабмина будет сам аш-Шараа, в руках которого, согласно конституционной декларации, сосредоточена вся исполнительная власть.